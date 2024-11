Nella zona sono intervenuti anche i carabinieri e altre forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area interessata

È in corso un incendio presso il lido comunale di Reggio Calabria. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco, supportati dai Carabinieri e da altre forze dell'ordine, per mettere in sicurezza l’area interessata.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso, come visibile nella zona circostante la struttura. Gli operatori stanno lavorando per contenere le fiamme e prevenire ulteriori danni. Al momento, non è ancora chiara la natura dell’incendio, ma le autorità stanno avviando le indagini per comprenderne le cause.

Come è stato appurato sul posto, nonostante il vasto incendio stia interessando il Lido Comunale da alcune ore, non si è registrata la presenza di alcun amministratore comunale reggino.

I danni verranno quantificati al termine delle operazioni di messa in sicurezza. La situazione è in continua evoluzione, e ulteriori aggiornamenti verranno forniti nelle prossime ore.