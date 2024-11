L'uomo è morto questa mattina all'ospedale riuniti di Reggio per le gravi ferite riportate. Sull'accaduto indaga la polizia

Reggio Calabria - Un cittadino romeno, Cesar Marian Pirvu, 36 anni, è morto stamattina negli Ospedali riuniti di Reggio Calabria dopo che ieri sera si era presentato in Questura con una ferita alla schiena provocata da un'arma da taglio. L'uomo era stato portato in ospedale dagli agenti con l'ausilio degli operatori del 118. Ricoverato nel reparto di rianimazione, Pirvu è deceduto a causa della gravità delle ferite. La Squadra mobile sta indagando per ricostruire i fatti e identificare i responsabili.