Nel corso di un servizio di controllo straordinario del territorio nel quartiere Arghillà eseguite 20 perquisizioni e 15 arresti per il reato di furto di energia elettrica e di acqua aggravati

Dalle prime luci dell'alba odierna, i Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno effettuato un servizio di controllo straordinario del territorio nel quartiere Arghillà, finalizzato alla prevenzione e alla repressione delle dinamiche criminali attive in quel territorio e che spesso coinvolgono l'intero Centro cittadino.

Nel complesso, nel servizio sono stati impiegati 100 militari supportati da un'unità dell'8^ Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia, un'unità cinofila del Gruppo Operativo Calabria di Vibo Valentia, nonché dagli specialisti dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria.

Nel corso del servizio, i militari hanno eseguito 20 perquisizioni domiciliari, sottoposto a controllo 50 persone. Al termine delle attività, i Carabinieri hanno tratto in arresto 15 soggetti per il reato di furto di energia elettrica e di acqua aggravati all'interno degli alloggi popolari ove gli stessi dimorano. Nello specifico, all'interno delle abitazioni oggetto di perquisizione domiciliare, i militari hanno accertato l'esistenza di allacci abusivi alla rete elettrica, nonché alla conduttura idrica comunale, in grado di alimentare gli appartamenti ubicati nel comparto 6 del quartiere Arghillà.



Gli arrestati, al termine delle formalità di rito, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.



Di seguito i nomi degli arrestati:



1. Amato Cosimo, reggino, 56enne;

2. Khald Abdessamad, marocchino, 45enne,

3. Crupi Maria Rosa, reggina 55enne,

4. Arfuso Francesco, reggino, 38enne,

5. Giofre' Michele, reggino 45enne,

6. Bevilacqua Francesco, reggino, 33enne,

7. Tripodo Maria Grazia, reggina, 48enne,

8. Surace Roberto Maria, reggina 49enne,

9. Negrea Ion, rumeno 38enne,

10. Volo Matteo Maria Maurizio, reggino, 50enne,

11. De Pasquale Domenico, reggino 50enne,

12. Falcomata' Andrea, reggino 53enne,

13. Lo Giudice Maria, reggina 61enne,

14. Hadfaoui Mustapha, marocchino 46enne,

15. Dalam Khalid, marocchino 46enne.