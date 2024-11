Minacciando attentati e danneggiamenti, i due avrebbero preteso del denaro da un imprenditore edile impegnato ad effettuare alcuni lavori di ristrutturazione

Nel pomeriggio di ieri, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Reggio Calabria hanno tratto in arresto, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale Di Reggio Calabria, su richiesta della locale Dda Sebastiano Musarella, 38enne, di Reggio Calabria, pluripregiudicato, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale “San Pietro” per altra causa e Domenico Neri, 36enne, di Reggio Calabria anch’egli attualmente detenuto presso la Casa Circondariale “San Pietro” per altra causa.



I due, nel decorso mese di settembre 2015, avevano avanzato una richiesta estorsiva nei confronti di un imprenditore edile impegnato, con la propria azienda, ad effettuare dei lavori di ristrutturazione presso la sede della Corte d’Appello di Reggio Calabria.

I due arrestati pretendevano dall’imprenditore del denaro per far sì che i lavori procedessero senza intoppi e che non vi fossero attentati e/o danneggiamenti al cantiere aperto da pochi giorni.

I due, al termine delle formalità di rito, sono rimasti presso la Casa Circondariale di “San Pietro” ove erano già detenuti per un precedente arresto.