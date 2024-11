La sorella di Madalina Pavlov, morta nel 2012 a Reggio in circostanze ancora da chiarire, smentisce la madre, che ieri ne aveva denunciato la scomparsa.

Reggio Calabria – Elena Pavlov, la sorella di Madalina, non è mai scomparsa. La denuncia della madre, Agafia Cutulencu, presentata alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, era infondata. Lo ha spiegato in una nota la stessa Elena.

“Ho 37 anni, tre figli e sto benissimo – ha spiegato la Pavlov – non ho nessuna intenzione di riallacciare i rapporti con mia madre. Credo, essendo maggiorenne e vaccinata, di poter scegliere di non incontrare mia madre, e anzi le rivolgo un appello affinché mi lasci in pace. Non riesco neanche a capire tutto questo accanimento nei miei confronti. Mia madre deve semplicemente lasciarmi in pace”.



Del caso di Madalina Pavlov si occuperà stasera A Sangue Freddo, programma d’inchiesta di LaC.