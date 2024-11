Fortunatamente non vi sono stati feriti. La struttura è molto frequentata sino a tarda notte. Urgono interventi, solo pochi giorni fa un altro crollo sul parabrezza di un'auto

Un ficus secolare, che ha da sempre ornato il lungomare di Reggio Calabria, si è spezzato questa notte andando a finire sul gazebo di uno dei più noti locali della città. Fortunatamente il fatto è avvenuto mentre non vi erano clienti all'interno della struttura e ciò ha scongiurato possibili nefaste conseguenze. Il marciapiedi antistante il gazebo, infatti, è sempre molto frequentato da chi sceglie di mangiare un gelato: giovani, adulti, famiglie con bimbi al seguito.

Urgono ora degli interventi che, per un verso possano preservare la restante parte dell'albero che rappresenta la tradizione più vera di Reggio Calabria, e per altro verso garantiscano l'incolumità dei passanti. Non è il primo crollo che si verifica in città in queste settimane. Solo pochi giorni addietro il parabrezza di un'auto è andato distrutto. (foto tratte dalla pagina facebook del giornalista Giuseppe Rotta).