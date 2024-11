Un giovane, le cui generalità non sono state rese note, si è presentato ieri sera al pronto soccorso del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria con una ferita d'arma da fuoco a un braccio. Sono in corso indagini della squadra mobile per ricostruire l'accaduto.Il ragazzo si è presentato al pronto soccorso del Grande ospedale metropolitano