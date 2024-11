Il Comune ordina di abbandonare gli appartamenti in via Miniera in località Gallina minacciati dal crollo. L’ordinanza rimarrà in vigore fino al termine delle operazioni di messa in sicurezza

Evacuate a Reggio Calabria alcune case a causa delle forti raffiche di vento e di una gru danneggiata che rischia il crollo in via Miniera in località Gallina. La decisione è stata presa dall'amministrazione comunale che ha emanato un'ordinanza dopo aver verificato tramite i tecnici una condizione di serio pericolo.

L'evacuazione tutte le abitazioni site alla via Miniera civico n. 1A e n. 1B del complesso residenziale “Le Terrazze”; via Miniera civici nn. 5, 7 e 9; via Miniera civici n. 150 A, B, C, D ed E; via Ravagnese Gallina II tratto, civico n. 255. L'ordinanza è rivolta a tutti coloro occupino gli stabili indicati disponendo anche l’immediata chiusura al traffico veicolare e pedonale di via Miniera e di via Ravagnese II tratto di Gallina. L’ordinanza rimarrà in vigore fino al termine delle operazioni di messa in sicurezza della gru pericolante.