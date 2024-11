Un cimitero di carcasse automobili abbandonate è stato rinvenuto dai carabinieri a Reggio Calabria nei giorni scorsi. Ciò è avvenuto dopo la denuncia de LaCNews24.it. Le auto, secondo quanto riportato dai militari dell’Arma, sarebbero state abbandonate dai proprietari. I carabinieri stanno cercando di risalire alle loro identità. I mezzi non sono più funzionanti, privi di ogni componente meccanica, incendiati e mancanti di qualsiasi elemento identificativo poiché asportato o abraso.

Le 20 carcasse di autovetture, costituenti rifiuto speciale, rinvenute su suolo pubblico e precisamente all’interno della piazza denominata Italio Calabrò di Modenelle nel quartiere di Arghillà nella periferia nord di Reggio Calabria, divenuta una vera e propria discarica a cielo aperto per cui i militari hanno proceduto, all’immediata rimozione e conferimento ad una società autorizzata per lo smaltimento.

I veicoli abbandonati, determinano un elevato inquinamento ambientale per la presenza di metalli, gomme, plastiche, pneumatici, batterie, vetri, grassi motore, olii esausti, carburanti e lubrificanti che, esposti nel tempo agli agenti atmosferici, si riversano nell’ambiente circostante, fuoriescono e penetrano nel terreno.

Solo nel luglio scorso, i carabinieri avevano proceduto ad analoga attività, ponendo sotto sequestro un altro sito, ubicato nel medesimo comprensorio, in via Villaggio Arghillà Nord, in quanto utilizzato per attività di deposito incontrollato di rifiuti, tra i quali vi erano anche carcasse di autovetture abbandonate.