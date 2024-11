Il 33enne ha cercato di disfarsi della sostanza gettandola dal balcone. Disposti i domiciliari

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri del Nucleo radiomobile di Reggio Calabria hanno arrestato Francesco Sartiano, 33 anni, pregiudicato, per detenzione di marijuana ai fini di spaccio.

Nello specifico, durante un controllo ad abitazioni di soggetti sospettati di traffico di droga, i carabinieri hanno perquisito l’abitazione dell’uomo che, alla vista dei Carabinieri, cercava di disfarsi della droga gettandola dalla finestra dell’abitazione, posta al terzo piano di una palazzina del Rione G. La droga è stata successivamente recuperata nel giardino posto sotto il balcone, contenuta in una busta e abilmente confezionata in 17 involucri termosaldati, pronta per essere immessa nelle piazze di spaccio reggine. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, mentre la droga è stata sequestrata per le successive analisi tossicologiche.