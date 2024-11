Il 68enne, già noto alle forze dell'ordine, trovato in possesso di oltre un centinaio di cartucce di vario calibro

I carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria, insieme a personale del 14mo Battaglione carabinieri "Calabria", hanno arrestato Francesco Barbaro, di 68 anni, già noto alle forze dell'ordine.



Nel corso di una perquisizione nella sua abitazione, i militari hanno trovato una pistola modello Glock cal. 9 con matricola abrasa, 50 proiettili per pistola cal. 9x21, 84 cartucce per fucile cal. 12 e 8 cartucce per fucile cal. 20. Il materiale è stato sequestrato ed inviato ai laboratori dei carabinieri del Ris di Messina per gli accertamenti tecnico-balistici.