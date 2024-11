Il personale della Polizia di Stato in servizio presso la Divisione Anticrimine della Questura di Reggio Calabria e presso il XII Reparto Mobile è intervenuto presso i lidi del lungomare ed hanno tratto in salvo un uomo di 31 anni che in acqua annaspava tra gli scogli urlando di volersi suicidare. Il personale operante è riuscito ad afferrarlo in acqua e trascinarlo a terra. Condotto in ospedale, è stato medicato per escoriazioni multiple al torace ed agli arti inferiori provocate dall'impatto con gli scogli.