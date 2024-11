Recuperati diversi esemplari di volatili vivi. Alcuni di essi erano stati allontanati prematuramente dalla madre ostacolandone lo sviluppo

I Carabinieri Forestali, nell’ambito del servizio antibracconaggio denominato “Operazione Adorno 2018”, hanno perlustrato il territorio delle province di Reggio Calabria e Messina con puntate anche al di fuori dell’area dello Stretto. Nel corso delle operazioni effettuate sono state denunciate sette persone e sequestrato un fucile, 174 cartucce a munizione spezzata ed a pallettoni, un binocolo, un falco pecchiaiolo abbattuto con arma da fuoco, quattro esemplari di barbagianni comune, dieci cardellini e due verzellini vivi, oltre a varie reti da uccellagione.

Tutti gli animali sequestrati ed in grado di volare sono stati liberati sul posto, mentre quelli risultati non atti al volo sono stati consegnati al Centro Recupero Fauna Selvatica di Messina – Loc. San Rizzo, per essere sottoposti alle cure necessarie.

In particolare in località Catona in agro del Comune di Reggio Calabria i militari hanno sorpreso, in atteggiamento di caccia, D.F. di 56 anni, deferendolo in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente per esercizio illecito dell’attività venatoria in periodo di divieto generale e procedendo al sequestro del fucile e delle relative cartucce a munizione spezzata. Il soggetto deferito rischia, oltre alla condanna penale, anche il ritiro della licenza di porto di fucile ed il divieto di detenzione di armi.

Relativamente ai barbagianni sequestrati, invece, si è trattato di piccoli allontanati prematuramente dalla madre, ostacolandone così la corretta crescita e l’adeguato sviluppo. Per tale motivo il detentore è stato denunciato all’A.G. competente anche per maltrattamento di animali.



I Carabinieri Forestali stanno operando con il fattivo contributo sul campo dei volontari del Cabs (Comitato contro l’uccellaggione di Bonn), del Wwf e della Lipu, che quotidianamente con la loro attenta azione di osservazione dei flussi migratori e di monitoraggio dei comprensori potenzialmente interessati al fenomeno del bracconaggio apportano un contributo determinante alla riuscita del servizio.