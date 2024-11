Il documento non era neanche originale ma una copia di quello rilasciato al defunto coniuge. La vedova dovrà rispondere di falsificazione di concessione amministrativa, uso di atto falso e sostituzione di persona

Il marito era deceduto da oltre un anno ma la moglie continuava a utilizzare il pass del defunto coniuge per parcheggiare abusivamente sugli spazi per disabili. È accaduto a Reggio Calabria, dove grazie ad un agente della Polizia locale è stato effettuato un controllo minuzioso sul titolo autorizzativo esposto che presentava delle impercettibili imperfezioni rispetto all'originale.

È stato così acclarato come il tesserino, fraudolentemente utilizzato dalla donna per occupare uno stallo riservato alle persone con deficit di deambulazione, fosse una copia molto ben realizzata dell'originale, rilasciato al defunto marito e utilizzato, da quanto emerso successivamente, da un altro componente del nucleo familiare. Il veicolo della donna è stato sanzionato e rimosso, il tesserino originale ritirato mentre quello falso sottoposto a sequestro giudiziario. La vedova è stata denunciata per falsificazione di concessione amministrativa, uso di atto falso e sostituzione di persona.