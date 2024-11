Lavoratori in attesa, davanti lo stabilimento Ansaldo Breda di Reggio Calabria. L'arrivo del Premier è previsto per questo pomeriggio

REGGIO CALABRIA Un presidio di lavoratori sta aspettando il premier Matteo Renzi, la cui visita è prevista per questo pomeriggio allo stabilimento Ansaldo Breda di Reggio Calabria. Oltre ai sindacati Cgil e Usb, sono in piazza i lavoratori della Italcementi di Vibo Valentia, i tirocinanti degli uffici giudiziari e i percettori di ammortizzatori sociali. Al momento non si registrano problemi di ordine pubblico.

I manifestanti espongono bandiere della Cgil e vari striscioni con scritto, tra l’altro, "Governo uguale fame". Un lancio di uova è stato messo in atto dai manifestanti all’arrivo del prefetto, Claudio Frammartino, l’auto del quale è stata scambiata per quella del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Marco Minniti. I manifestanti hanno anche scandito slogan contro lo stesso Minniti.