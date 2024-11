Il sostituro procuratore di Reggio Calabria, Nicola Gratteri ha chiesto 80 anni di carcere per sei persone indagate nell'ambito del processo scaturito dall'operazione 'Ulivo 99'

80 anni di carcere per associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga. Queste le richieste del procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Nicola Gratteri a carico di 6 persone indagate nell'ambito del processo scaturito dall'operazione "Ulivo 99'. Diciannove anni di carcere sono stati chiesti per Rocco Ameduri di Roccella Jonica, otto anni per Salvatore Agostino di Gioiosa Ionica, diciotto per Pietro Bellucci di Torino, sedici per Demetrio Tripodi di Melito Porto Salvo,diciannove per Marino Vallelonga di Caulonia.