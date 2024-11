Un vero e proprio arsenale, nascosto in zaini e buste di plastica, è stato rinvenuto dai carabinieri in un alloggio popolare disabitato in località 'Villaggio Arghillà Nord', a Reggio Calabria. Sequestrate armi e munizioni

Nel corso di un servizio di controllo del territorio in località “Villaggio Arghillà Nord” a Reggio calabria, i Carabinieri, supportati da due unità cinofile del Gruppo Operativo Calabria di Vibo Valentia nonché dagli specialisti dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, hanno rinvenuto, all’interno di un alloggio popolare disabitato ma munito di porta blindata, un vero e prorpio arsenale custodito in zaini e buste di plastica.

L'arsenale era composto da: un fucile cal. 12, modificato artigianalmente “a canne mozze”; un fucile cal. 12; un fucile cal. 28; un fucile artigianale cal. 20; una pistola cal. 7.65; una pistola cal. 9 di nazionalità svedese con matricola punzonata; una pistola giocattolo a tamburo “Revolver” cal. 22 mod. 1917; nr. 2 penne-pistola artigianali; nr. 3 cartuccere in pelle cal. 12; nr. 3 silenziatori artigianali e nr. 3 strozzatori per fucili; nr. 21 serbatoi per pistola diverso tipo e calibro e nr. 1 serbatoio per arma lunga; complessive nr. 1000 cartucce, di cui nr. 625 per fucile e nr. 375 per pistola, di diverso calibro e marca.



Le armi, di cui in parte con matricola visibile ed altre con matricola abrasa o punzonata, sono state sottoposte a sequestro e saranno inviate al Reparto investigazioni scientifiche dell’Arma al fine di effettuare ulteriori accertamenti finalizzati a verificare se le stesse possano essere stata impiegate in recenti episodi di fuoco in città. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Reggio Calabria per effettuare approfonditi rilievi, anche sull’abitazione a cui sono stati apposti i sigilli per successivi accertamenti.