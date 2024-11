Il complesso, sito nel Comune di Melito Porto Salvo, si trova a ridosso della fiumara Annà, una zona ad alto rischio idrogeologico. Otto indagati tra cui il costruttore e funzionari del Comune

La Guardia Forestale ha sequestrato un complesso edilizio abusivo, costruito in una zona ad alto rischio idrogeologico, sito nel Comune di Melito Porto Salvo. Denunciate anche otto persone tra cui il costruttore e funzionari e tecnici del Comune. L'indagine è scaturita dalle denunce presentate da alcuni acquirenti delle unita' immobiliari, che hanno segnalato gravi irregolarità amministrative scoperte nel corso della costruzione degli edifici, per altro mai ultimati. Il complesso, composto da 6 villette bifamiliari a tre elevazioni, si trova a ridosso della fiumara Annà. L'argine della fiumara Annà, è classificata, secondo il Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), come ad alto rischio di esondazione e vige percio' l'assoluto divieto di costruzione.

Secondo quanto emerso dalle indagini risulterebbe che è stato il Comune stesso ad aver autorizzato illecitamente il progetto di costruzione, ignorando i vincoli di sicurezza idrogeologici posti dalla Regione Calabria, manipolando il Piano Regolatore e facendo in modo di addebitare i costi di urbanizzazione sulla collettività anziche' sul costruttore. L'analisi della documentazione ha fatto emergere i reati di truffa, abuso d'ufficio e altre violazioni di legge con implcazioni sul la sicurezza e l'incolumita' fisica dei cittadini per i quali sono indagate otto persone.