Emerse gravi irregolarità nella procedura di aggiudicazione della struttura. Tra i reati contestati: estorsione, violenza privata e maltrattamento di animali

Nel corso dell’odierna operazione, che dalle prime ore del giorno ha visto impegnati i Carabinieri appartenenti al Gruppo Carabinieri Forestale di Reggio Calabria, unitamente ai militari in forza ai reparti dei Carabinieri Forestali operanti in provincia, in attuazione di un provvedimento emanato dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, è stato posto sotto sequestro il canile comunale sito in località “Mortara di Pellaro” di Reggio Calabria e ristretta agli arresti domiciliari una donna, P.I., di anni 50, rappresentante legale dell’associazione “Aratea”, già affidataria della struttura comunale.

Alla donna sono contestati diversi reati, tra i quali quello di truffa ai danni dell’ente comunale per aver prodotto false attestazioni nell’ambito della procedura finalizzata all’aggiudicazione della gestione del canile, di estorsione e di violenza privata nonché quello di maltrattamento di animali, per aver detenuto i cani ospitati nella struttura in condizioni incompatibili con la loro natura.

L’indagine, condotta dal Nirda (Nucleo Investigativo Reati in Danno agli Animali in forza al Gruppo Carabinieri Forestale di Reggio Calabria) e coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, ha consentito di ricostruire la travagliata vicenda relativa alla gestione del canile comunale ed al suo affidamento a soggetti privati che, da anni, è al centro di un’annosa querelle che ha visto interessi, a volte contrapposti, di associazioni animaliste, Comune di Reggio Calabria e Servizi Veterinari dell’Azienda Sanitaria Provinciale. Una situazione che ha portato, nel tempo, al degrado della struttura terminata nel 2009 e mai utilizzata, diventando, nel tempo, inidonea ad ospitare le centinaia di cani presenti.

Denaro pubblico che, invece di porre le basi per la soluzione del problema del randagismo canino nel Comune di Reggio Calabria e dell’intera provincia, ha suscitato appetiti di soggetti privati, lasciando in secondo piano il benessere degli animali ed evidenziando l’inadeguatezza degli Enti Locali e sanitari preposti per legge a risolvere detta problematica.

Nel corso delle indagini, infatti, sono emerse palesi responsabilità nella procedura di aggiudicazione e gestione del canile. Dall’analisi degli atti, risulterebbero condotte illecite che lasciano ipotizzare ulteriori responsabilità a carico di ulteriori soggetti coinvolti.

Gli inquirenti hanno scoperto un desolante quadro dal quale emergono numerose ipotesi di reato contro la persona, il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, la fede pubblica, oltre che in danno degli animali e dell’ambiente. Al fine di garantire il benessere dei cani ospiti della struttura, su disposizione del Gip presso il Tribunale di Reggio Calabria, la stessa, nella sua composizione “rifugio”, è stata affidata in custodia giudiziale al responsabile nazionale dell’ Enpa (Ente Nazionale Protezione Animali), mentre la componente sanitaria del canile è stata affidata all’Asp di Reggio Calabria nella persona del dirigente veterinario, già direttore sanitario della stessa.

Il video: