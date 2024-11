Incidente con il deltaplano sulla spiaggia di Bianco, in provincia di Reggio Calabria. Domenico Francesco Meleca ha perso la vita, probabilmente a causa di un trauma cranico.

Domenico Francesco Meleca, 58enne di Ardore, è morto sul colpo a causa del tremendo impatto. Il deltaplano si è rovesciato subito dopo il decollo, per cause ancora da accertare. Immediato l'intervento dei Carabnieri, che hanno sequestrato il velivolo per individuare le cause dell'incidente.