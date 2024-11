Il sit-in di solidarietà nei confronti del testimone di giustizia nuovamente intimidito ha portato centinaia di cittadini. A guidare la 'rivolta civile' contro la 'ndrangheta, il sindaco Giuseppe Falcomatà

"Ora basta, Reggio si è rotta". E' fortissimo il discorso del sindaco di Reggio Calabria nel corso della manifestazione di solidarietà a Tiberio Bentivoglio, testimone di giustizia da anni impegnato nella lotta contro la 'ndrangheta e nuovamente intimidito dalle cosche. "Non lo lasceremo solo - ha dichiarato Falcomatà - questi vigliacchi non ci fanno paura. Tiberio è il simbolo della Reggio onesta, un portabandiera dell'economia sana della città".



"Pochi giorni fa in Comune ho ricevuto la visita di Bentivoglio. La sua attività commerciale, più volte colpita dalla 'ndrangheta, sta per trasferirsi all'interno di un bene confiscato ottenuto in locazione in una zona più centrale della città. Vogliamo aiutare concretamente Tiberio, contribuendo alla raccolta fondi per la ristrutturazione del nuovo bene confiscato. La solidarietà non basta più – ha concluso il Sindaco Falcomatà - ci vuole una vera e propria scorta civica. Tiberio non deve essere lasciato solo".