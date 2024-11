I lavoratori dell'ex Multiservizi, azienda partecipata del comune di Reggio Calabria, hanno manifestato davanti la sede dell'Inps per la mancata erogazione di due mensilità

Reggio Calabria - Circa 40 lavoratori in regime di mobilità in deroga dell'ex Multiservizi, azienda partecipata del Comune di Reggio, hanno dato vita ad un sit-in pacifico di protesta davanti all'ingresso della sede provinciale Inps. I lavoratori chiedono lo sblocco delle due mensilità previste da un decreto della Regione mentre l'istituto sostiene che non risultano tra i beneficiari del provvedimento. Lunedì gli ex dipendenti incontreranno il direttore regionale Inps a Catanzaro. (ANSA)