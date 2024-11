I fatti sarebbero stati commessi a Reggio Calabria nel periodo tra marzo e luglio 2006.

I Carabinieri di Reggio Calabria hanno arrestato C.N.D, 56 anni, e il figlio C.N.F., 27, per il reato di violenza sessuale aggravata continuata, in esecuzione all'ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Reggio. I due sono stati condannati per l'abuso di due minori, nel 2006.