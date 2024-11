Dall’inchiesta è emerso che il clan Ficara fosse egemone nella periferia sud della città controllando diversi settori

È arrivato a conclusione il processo ‘Reggio sud’ che ha svelato come il clan Ficara fosse egemone nella periferia sud della città dello Stretto, infiltrandosi in diversi settori. La sentenza di secondo grado ha visto confermate le condanne per Leandro Genovese (3 anni e 4 mesi), Carmelo Scordo (2 anni e 8 mesi), Antonio Musarella, (10 anni), Francesco Meduri, (10 anni), Salvatore Giuseppe Meduri ( 9 anni e 4 mesi), Giuseppe Riganello,( 8 anni). Sono invece usciti indenni il presunto reggente del clan Claudio Candeloro Ficara e Francesco Sapone.