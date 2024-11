L’uomo è stato colto in flagranza di reato mentre danneggiava la vettura presa di mira

Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato la scorsa notte un 57enne, già noto alle forze dell'ordine, per furto aggravato.

L’uomo è stato colto in flagranza di reato mentre tentava di rubare la benzina da un'auto parcheggiata in una via del centro cittadino a Reggio Calabria.

Nel tentativo di sottrarre il carburante, l'arrestato ha danneggiato la vettura di proprietà di un giovane che, a quell'ora, stava lavorando presso un esercizio commerciale.

Il pronto intervento degli uomini delle Volanti ha permesso di bloccare il ladro che, sottoposto a giudizio direttissimo, è stato arrestato.