Nel pomeriggio di ieri è stato fatale l’impatto tra un’utilitaria e un ciclomotore. Ad avere la peggio il centauro, giovane 26enne

Ancora sangue sulle strade calabresi. Domenico Mezzatesta, 26 anni, stava guidando lo scooter in via Nazionale Pentimele, da Nord verso Sud, da Archi verso il centro cittadino. All’incrocio con via Vecchia Pentimele si scontrato in modo molto violento con una Fiat Panda Azzurra che proveniva da Sud. Lo scontro è stato violento e fatale per il giovane, che è andato a sbattere in modo sul muro della ferrovia, perdendo sul colpo la vita.