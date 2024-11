Scagionati in Appello gli imputati al processo ‘Rifiuti Spa’ contro il presunto clan Alampi ritenuto affiliato ai Libri di Cannavò

Reggio Calabria - Tutti scagionati gli imputati al processo “Rifiuti Spa”, scaturito da un’ inchiesta della Dda di Reggio Calabria sul presunto clan Alampi. In Appello erano stati condannati Giuseppe Alampi a 4 anni e 8 mesi di carcere, Giorgio Calarco a 6 anni e 2 mesi, Nicola Malara e Andrea Saraceno a 6 anni e 10 mesi e Carmelo Sergi a 5 anni e 2 mesi. In cassazione la sentenza era stata annullata e rinviata nuovamente in Corte d’Appello per essere riformulata da una nuova sezione. Ieri la sentenza in secondo grado riformulata.