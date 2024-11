Durante una perquisizione domiciliare l’uomo è stato trovato in possesso di circa 40 grammi di marijuana, due piante e un bilancino di precisione

I Carabinieri di Reggio Calabria hanno arrestato un 62enne Domenico Ielo, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacente. Durante una perquisizione domiciliare l’uomo è stato trovato in possesso di circa 40 grammi di marijuana, due piante in fioritura di “cannabis indica”, un bilancino elettronico di precisione e tre bottiglie in plastica contenenti concime liquido ed integratori per la coltivazione di piante.