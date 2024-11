L'assessore regionale al Lavoro ha incontrato i manifestanti che avevano organizzato un sit in davanti alla Cittadella ma in realtà sul futuro dei quasi 5mila precari calabresi non sembra esserci ancora nessuna certezza

L'assessore regionale al Lavoro e alle Politiche sociali Angela Robbe ha incontrato stamattina una delegazione di lavoratori ex percettori di mobilità in deroga. L'assessore, assistita dal dirigente di settore, Roberto Cosentino, spiega la nota della Giunta regionale, "ha confermato la realizzazione degli impegni assunti dal presidente Oliverio nelle scorse settimane: la Regione ha completato le procedure di sua competenze, sia per quanto riguarda il completamento della banca dati percettori, sia riguardo alle graduatorie degli avvisi per i comuni e le imprese. L'Inps nazionale deve ora provvedere ad una precisa quantificazione delle risorse disponibili.

L'assessore, accogliendo la proposta della delegazione e dei sindacati, chiederà l'immediata convocazione di un tavolo di confronto con Inps, rappresentanze dei lavoratori e Regione Calabria per definire e accelerare la soluzione della vicenda". L'assessore Robbe ha dichiarato che "fermo restando il massimo impegno della Giunta del Presidente Oliverio nella questione tirocinanti, resta necessario inquadrare il problema del precariato nell'ambito di un complessivo piano del lavoro, per dare risposta al drammatico bisogno di occupazione della Calabria".