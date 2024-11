La governatrice Jole Santelli ha firmato il decreto di nomina di una Commissione formata da insigni giuristi, provenienti dalla Magistratura, dall’Accademia, dall’Avvocatura dello Stato e dal libero foto, che avrà il compito di individuare e proporre alla Giunta Regionale i settori normativi suscettibili di revisione, aggiornamento e semplificazione mediante la redazione di Testi Unici ai sensi dell’art. 44 dello Statuto della Regione Calabria.

«L’attuale assetto normativo regionale è caratterizzato da numerose leggi che si sono susseguite nel tempo (alcune di data remota) in modo spesso non coordinato - ha dichiarato Santelli -. Ho avvertito, pertanto, la necessità di un riordino dell’assetto normativo regionale, per dare concreta risposta alle esigenze di semplificazione provenienti dal mondo civile, economico e produttivo della Regione anche in considerazione degli effetti prodotti sul tessuto economico e sociale della Regione dall’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus Covid-19».

Successivamente all’individuazione da parte della Giunta Regionale dei settori normativi meritevoli di riordino, la Commissione verrà incaricata di procedere alla revisione, all’aggiornamento e alla semplificazione della normativa regionale con la predisposizione degli schemi dei relativi Testi Unici, da sottoporre all’approvazione del Consiglio Regionale.

La commissione è composta da: il Consigliere di Stato Giuseppe Chiné (Presidente), l'Avvocato dello Stato Antonio Gangemi (Componente); Prof.ssa Annarita Iacopino (Componente); Avv. Antonello Lirosi (Componente); Avv. Antonino Cimellaro (Componente). L’Avv. Mariarita Romeo, funzionaria del Settore “Legislativo” del Dipartimento “Segretariato Generale”, assume l’incarico di Segretario della commissione.