Ipotizzata la presenza nella zona di una banda di ladri professionisti che, nel scegliere accuratamente le case, valuta gli spostamenti degli inquilini tramite i social

Si moltiplicano i furti nelle abitazioni a Rende, in questo periodo natalizio. Amara sorpresa per i residenti di alcuni appartamenti ubicati nella frazione Surdo e in contrada Rocchi, svaligiati di soldi e gioielli.

Si ipotizza la presenza nella zona di una stessa banda di ladri professionisti, che sceglie accuratamente le case. Non è escluso che prima di scegliere le proprie vittime i malviventi si accertino dei loro spostamenti attraverso Facebook. Sulla vicenda indagano i carabinieri della locale compagnia.