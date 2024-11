Pino Munno titolare della delega ai lavori pubblici costretto ad esplodere in aria alcuni colpi di pistola per difendersi da un pitbull e un dogo argentino

Fine dell'anno agitata per l'assessore comunale di Rende ai lavori pubblici Pino Munno. Fuori dalla propria abitazione di Cancello Magdalone, lo scorso 28 dicembre poco dopo le 19, il suo cagnolino Chichì, un meticcio di piccola taglia, si è trovato di fronte un pitbull, un dogo argentino ed altri cani con i quali sarebbe scoppiata una sorta di rissa. Nel tentativo di dividere gli animali l'assessore, insieme ad altre persone in quel momento presenti sul posto, è caduto in terra procurandosi una ferita lacero-contusa al ginocchio. Poi, dopo aver recuperato in casa una pistola regolarmente detenuta con autorizzazione prefettizia, Munno ha esploso alcuni proiettili in aria, due dei quali avrebbero ferito di striscio il pitbull, senza causargli, per fortuna, gravi conseguenze.

Il piccolo Chichìed il pitbull sono stati sottoposti alle cure veterinarie del caso. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Rende ai quali spetterà il compito di accertare eventuali responsabilità.