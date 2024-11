Un appuntato dei carabinieri della Compagnia di Rende è stato investito da una utilitaria davanti la caserma, in via Vittorio Alfieri. Secondo quanto si è appreso il militare non avrebbe riportato gravi conseguenze. È stato comunque portato al Pronto soccorso dell’Annunziata per le cure del caso.

L’uomo alla guida del veicolo si è immediatamente fermato. Il luogo dell’incidente è scarsamente illuminato e potrebbe essere questa una delle concause dell’episodio.