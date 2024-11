Tre arresti e una persona deferita per tentato furto aggravato in concorso

Tre persone sono state arrestate dai carabinieri di Rende in due distinte operazioni, per tentato furto aggravato in concorso. In particolare i militari nella serata di sabato scorso, 20 gennaio, hanno colto il flagranza di reato due uomini, un 35enne di Rende e un 30enne di San Pietro in Guarano, entrambi con precedenti, mentre con un grosso piede di porco tentavano di scardinare un distributore di sigarette nella zona di Roges. Alla vista dei carabinieri i malviventi hanno tentato la fuga ma sono stati bloccati.

!banner!

Sventato il furto di un'automobile

Nella seconda operazione è finito in manette un 35enne di Cerzeto, sorpreso nell’abitacolo di un’auto in Via Caduti di Nassirya insieme ad un 17enne deferito all’autorità giudiziaria. I due, dopo aver infranto un finestrino, stavano tentando di mettere in moto il veicolo. Sequestrati nella circostanza una centralina ed un cacciavite.