Sarebbe di origine accidentale l’incendio divampato nel corso della scorsa notte nella zona industriale di Rende, in contrada Lecco, all’interno di una concessionaria automobilistica. Le fiamme, secondo quanto si è appreso, sarebbero partite dai locali dell’officina meccanica, per poi propagarsi verso l’autosalone. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha consentito di limitare i danni, comunque notevoli, e di domare il rogo. Necessario l’impiego per molte ore di diverse squadre di pompieri.