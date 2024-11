Episodio intimidatorio davanti un locale di Via Repaci. Rinvenute una spranga e tracce di liquido infiammabile. Sull'episodio indagano i carabinieri

Ignoti hanno danneggiato e dato fuoco all'ingresso di un ristorante di Rende, in Via Repaci. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia. Rinvenute una spranga di ferro utilizzata presumibilmente, per forzare il cancello, e tracce di liquido infiammabile.

Probabile intimidazione

Si pensa ad un attentato intimidatorio. L'episodio si è consumato nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 6 dicembre. Il locale era chiuso al pubblico ed all'interno non vi era nessuno. Secondo quanto si è appreso i danni sarebbero contenuti. In corso le indagini per risalire ai responsabili.