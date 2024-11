Nel primo caso un uomo aveva sottratto da un’erboristeria delle confezioni di profumi. Nel secondo, un giovane aveva rubato la borsa a un’anziana per poi darsi alla fuga sull’auto di proprietà del nonno

I carabinieri di Rende hanno denunciato tre persone per furto con destrezza e favoreggiamento, in due diverse occasioni. Nella serata del 5 gennaio, è stato denunciato un trentaquattrenne di Cosenza che nell’ottobre scorso, si era reso responsabile del furto di 5 confezioni di profumo da un'erboristeria sita all'interno del centro commerciale "Metropolis" di Rende, del valore commerciale di circa 100 euro. I profumi erano stati occultati all'interno del proprio giubbotto.

I militari hanno poi denunciato anche un ventiquattrenne e un settantaseienne, nipote e nonno, entrambi di Belvedere Marittimo, rispettivamente per furto con destrezza e favoreggiamento personale. Il ragazzo, nel pomeriggio del 2 gennaio scorso, a Rende, ha rubato la borsa di una cinquantottenne, prelevandola dalla sua auto mentre era ferma al semaforo, per poi darsi alla fuga a bordo dell'autovettura di proprietà del nonno il quale, successivamente sentito dai militari, nel tentativo di fornire un alibi al giovane, ha dichiarato di non aver mai prestato la propria auto al nipote.

Infine nella giornata di ieri, i carabinieri hanno poi denunciato un ventiquattrenne russo e un ventenne cosentino per guida in stato di ebbrezza. Le loro patenti di guida sono state ritirate.