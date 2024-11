Tanto spavento ma per fortuna non è in pericolo di vita. Sul posto carabinieri e polizia municipale

Una donna è stata investita da uno scooter a Commenda di Rende, sulla Statale 19 bis, all’altezza dell’incrocio con Via Fratelli Bandiera. Secondo quanto si è appreso la signora sarebbe in condizioni serie, ma non in pericolo di vita. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Rende, gli agenti della polizia municipale ed i sanitari del 118. Sono in corso i rilievi per accertare la dinamica dell’incidente, con disagi alla circolazione a causa della temporanea chiusura del traffico.