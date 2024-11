Incidente autonomo, per fortuna senza gravi conseguenze per il guidatore, nel pomeriggio di oggi 30 gennaio a Rende, in Via Rossini, proprio davanti la sede del Municipio. Per cause in corso di accertamento una Seicento è sbandata in corrispondenza di una curva, finendo contro un lampione. Sul posto per i rilievi gli agenti della polizia municipale ed il personale della Deam Sud per il ripristino del piano viabile.