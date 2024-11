Un mezzo ha preso fuoco nei pressi della rotonda che conduce allo stadio Marco Lorenzon. Non ci sarebbero feriti

Un furgone è andato in fiamme lungo il tratto urbano di Rende della statale 107, nei pressi della rotatoria che conduce al Marco Lorenzon. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, le forze dell’ordine, il personale Anas ed i tecnici della Deam Sud.

Nessun ferito

Una densa nube di fumo nero ha avvolto l’automezzo, rimasto in panne sulla carreggiata. Bloccato il traffico per consentire le operazioni di soccorso. Secondo quanto si è appreso nessuno sarebbe rimasto ferito. Sono in corso le operazioni di rimozione del veicolo.