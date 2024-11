La perquisizione domiciliare è stata effettuata con l'ausilio di un cane antidroga

Un giovane di 25 anni residente a Rende è stato posto ai domiciliari dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il ragazzo, fermato dai militari in località Piano di Maio, è stato trovato in possesso di un involucro in cellophane contenente quattro grammi di marijuana. Si è allora proceduto ad una perquisizione domiciliare con l’ausilio di un cane antidroga, di nome Sambo, dell’unità cinofila di Vibo Valentia.

Occultati all’interno di alcuni scatoloni di un magazzino sottostante l’abitazione del ragazzo sono stati rinvenuti 762 grammi di marijuana, un grinder, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento. I carabinieri hanno allora proceduto al sequestro dei corpi del reato e all’arresto del giovane.