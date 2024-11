Le fiamme sono divampate in un capannone lungo la statale 107

Un ingrosso di stoffe e tessuti situato in Contrada Cutura di Rende, lungo la statale 107, è stato distrutto da un incendio divampato nel tardo pomeriggio. Il rogo ha rapidamente ingoiato il magazzino, colmo di materie prime tessili altamente infiammabili. I vigili del fuoco hanno lavorato per diverse ore ma non sono riusciti ad evitare che il capannone subisse ingenti danni. Sono in corso le indagini per chiarire l’origine delle fiamme.