È di due feriti lievi il bilancio di un incidente verificatosi in pieno giorno a Commenda di Rende, all'incrocio tra Via Ciro Menotti e Via Fratelli Bandiera. Per cause in corso di accertamento due veicoli, una Chevrolet ed una Ford, si sono scontrati all'altezza dell'intersezione ubicata a pochi metri dallo stadio Marco Lorenzon.



Alla base della collisione potrebbe essere il mancato rispetto di uno stop. Ingenti i danni per le due utilitarie, ma per fortuna, gli occupanti hanno riportato solo qualche leggera contusione, oltre allo spavento. Sul posto le forze dell'ordine e gli addetti della Deam Sud per il ripristino del fondo stradale.

Galleria fotografica