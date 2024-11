Tre persone sono rimaste ferite, da quanto si è appreso in maniera non grave, in un incidente stradale tra due auto, nella zona industriale di Rende, all'incrocio tra Via Admusen e Via Ambrogio Fogar. I coinvolti sono stati affidati alle cure del pronto soccorso dell'ospedale dell'Annunziata. Sul posto gli agenti della polizia municipale per i rilievi del caso e gli uomini del soccorso stradale per il ripristino della carreggiata.