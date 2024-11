Il pulmino per fortuna aveva appena terminato il giro per cui a bordo non vi erano bambini. La dinamica dell'impatto è al vaglio della polizia municipale

Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale verificatosi nel pomeriggio a Rende tra un'auto ed uno scuolabus, per fortuna senza alcun bambino a bordo poiché il mezzo aveva appena terminato il giro e stava rientrando in sede.

Incrocio pericoloso

Lo scontro è avvenuto in contrada Surdo in corrispondenza di un incrocio. Una Renault per cause in corso di accertamento, ha impattato violentemente contro la fiancata del pulmino. Il conducente dell'utilitaria è rimasto ferito. Soccorso da un equipaggio del 118, è stato trasportato all'ospedale dell'Annunziata. Sul posto per gli accertamenti del caso, gli istruttori della municipale Davide Caruso e Donato Rizzo sotto il coordinamento del comandante Vincenzo Settino.