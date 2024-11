Incidente stradale questa mattina a Rende in via Marconi nei pressi dello svincolo autostradale. Un uomo, un 60enne originario della provincia di Genova, forse in Calabria per motivi di lavoro, è stato investito mentre attraversava la strada poco prima delle ore 7.00 quando la zona era ancora poco trafficata. Il guidatore del veicolo si è subito fermato per prestare soccorso. Sul posto è giunto un equipaggio del 118, che ha poi condotto il malcapitato al pronto soccorso dell‘Annunziata di Cosenza. Le sue condizioni, secondo quanto si è appreso, sarebbero gravi. La dinamica dei fatti è al vaglio dei carabinieri.