I carabinieri di Rende hanno deferito in stato di libertà un 34enne di Napoli ma residente a Rende, per simulazione di reato. I militari hanno accertato che la denuncia presentata qualche ora prima dall'uomo era totalmente falsa. Ai carabinieri il 34enne aveva raccontato che due persone a bordo di un motociclo con il volto coperto da caschi e armati di pistola gli avevano sottratto 400 euro contanti la fede nuziale ed un orologio. Le verifiche effettuate hanno accertato che la denuncia presentata è risultata infondata in quanto l’uomo, aveva inscenato la rapina per nascondere alla moglie di aver perso tutto alle scommesse su incontri di calcio e slot machine, in una sala scommesse di Cosenza.

Francesco Pirillo