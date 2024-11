Il giovane universitario è stato fermato dai militari dell'Arma a Rende nelle centralissima via Rossini

I carabinieri hanno denunciato per furto uno studente universitario originario di Vibo Valentia. Il giovane, di 23 anni, è stato sorpreso mentre andava a spasso con un divanetto sulle spalle, risultato essere stato rubato, poco prima, da un noto bar di Rende in via don Minzoni. Il divano è stato subito restituito ai proprietari del locale.

Il ragazzo è stato fermato dai militari dell’Arma durante un servizio di controllo del territorio nella centralissima via Rossini, poco distante da via don Minzoni, mentre con molta tranquillità andava a spasso con il divano sulle spalle che aveva rubato poco prima.

g.b.