Uno studente universitario dopo aver accoltellato il coinquilino in un'abitazione a Rende si è tolto la vita gettandosi dal quarto piano

RENDE (CS) - Avrebbe accoltellato il proprio coinquilino dopo una colluttazione e poi sarebbe precipitato dalla finestra, dal quarto piano di un edificio sito in Via Marconi, a Rende, a due passi dallo svincolo autostradale di Cosenza Nord. Non sono ancora chiare le dinamiche dell'episodio che si è consumato nel primo pomeriggio in un'area vicina all'Università della Calabria, frequentata ed abitata dagli studenti dell'ateneo di Arcavacata. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Rende ed il personale del 118. Il ragazzo precipitato, Marco Santoro, 20 anni, secondo quanto si è appreso, sarebbe finito contro una Volkswagen parcheggiata che avrebbe attutito la caduta. Soccorso tempestivamente dai sanitari, è stato trasportato ancora in vita in codice rosso presso l'ospedale dell'Annunziata, dove poco è deceduto.

I ragazzi, secondo quanto si è appreso, sono studenti universitari originari del basso jonio Cosentino. Durante la colluttazione uno dei due ha afferrato un coltello colpendo il coinquilino. Questi avrebbe prima cercato soccorso tra i vicini poi avrebbe raggiunto con la propria auto l'ospedale. Le sue condizioni non sono gravi. Poco dopo l'altro ragazzo si è gettato dal balcone. Sul posto anche i Vigili del fuoco. L'appartamento era chiuso dall'interno

Salvatore Bruno