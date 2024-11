Si sono introdotti nei locali del tennis club di Rende ed hanno rubato le due caldaie al servizio del centro sportivo. Il furto si è consumato nella serata del 23 aprile. A scoprirlo è stato l'istruttore del circolo Michele Zicarelli, recatosi nei locali in cui erano montati gli impianti per capire come mai non vi fosse acqua calda negli spogliatoi.

Danno da cinquemila euro

Le caldaie erano montate in due edifici diversi. In un primo caso i ladri hanno forzato una finestra, nel secondo sono riusciti ad aprire l'ingresso facendo scattare la serratura. La denuncia è stata raccolta dai carabinieri della compagnia di Rende, che hanno avviato le indagini. Il valore delle attrezzature sottratte è di circa cinquemila euro.